Tarsus'ta dere yatakları temizleniyor

Mersin'in Tarsus ilçe merkezinden kuzeygüney istikametinde geçen ve tabanı çamurla kaplanan Kaleburcu Deresinin, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü ile MESKİ ekipleri, yağmur sularının taşıdığı balçık ve çeşitli nedenlerle biriken evsel çöplerin oluşturduğu yığınlar ve mil nedeniyle bazı noktalarında tıkanmalar oluşan dere içerisine vinç vasıtasıyla indirilen iş makinesi ile kapsamlı temizlik gerçekleştiriyor. Temizlik faaliyeti sırasında içerisinde şişeden plastik kaplara, evsel atıklardan inşaat atıklarına kadar pek çok atık ile çıkan balçık ise kamyonlarla taşınıyor. Başta sivrisinek ve karasinek olmak üzere fare ve diğer zararlıların da yuva yapmasına engel olmak için ekipler temizlik faaliyetinin kısa süre içerisinde bitirilmesi için aralıksız çalışıyor.

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan, derenin tabanında biriken çamur ve mil ile çıkan nebati otlardan dolayı sürekli sinek oluştuğunu ve diğer zararlı haşerelerin de görüldüğünü belirterek, “Paşalar Sekisinde bulunan yağmur suyumuzun devamlı gittiği pis kanalımızın kirli olduğunu gördük. Sivrisineğin yuva yaptığı, yılanların, farelerin olduğu bir yer olduğu için temiz olması lazımdı. Muhtarı olarak mahallem adına Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, MESKİ yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar tertemiz oldu mahallemiz. Bundan sonra burada sivrisinek yuvasını, fare yuvasını, yılanların yuvasını bulamayacağız” dedi.

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