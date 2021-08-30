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19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu

İHA

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ‘2021 Festival Ödülleri’, piyanist Ahad Asker, kentin kültürsanat yaşamına katkıları dolayısıyla Kemal Rastgeldi ve genç yetenek trompet sanatçısı Memet Çelik’e verildi.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, dönem başkanlığını Selma Yağcı, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal, sanat danışma kurulu üyeliklerini ise Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ve Remzi Buharalı’nın yaptığı 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında üç ayrı dalda verilen ödüller açıklandı. 2021 Festival Sanat Ödülü, kurulduğu 1992 yılından bu yana Mersin Devlet Opera ve Balesinde pek çok başarıya imza atarak fark oluşturan piyanist Doç. Ahad Asker’e verildi.
Festival Kent Ödülüne ise bireysel gayretleriyle kentin kültürsanat yaşamını zenginleştirerek pek çok değerler katan Kemal Rastgeldi layık görüldü. Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü de aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle Türkiye ve Mersin’i başarıyla temsil eden trompet sanatçısı Memet Çelik’e verildi.
Ödüller, 11 Eylül 2021 Cumartesi saat 20.00’de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirilecek Gala Konser öncesi takdim edilecek.
Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, “19 yıldır dağıttığımız ödüllerle saygın pek çok sanatçımızın ismini Mersin’e taşımış, bir o kadar da klasik müziğin genç yıldızlarını sanatseverlerin takdirine sunmuş bulunuyoruz. Ödüllerimizi bu kez, Mersin’in önemli sanat kurumlarından Mersin Devlet Opera ve Balesine verdiği hizmetlerinden dolayı Doç. Ahad Asker’e, şehrimize kazandırdığı pek çok değerden dolayı Kemal Rastgeldi’ye ve genç trompet sanatçısı Memet Çelik’e takdim edeceğiz. Saygın adlarını Mersin’imize taşımış olmaktan çok mutluyuz ve onurluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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