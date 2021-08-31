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Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı

İHA

Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince düzenlenen Zafer Haftası etkinliklerine, 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' damga vurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 810 pehlivanın katıldığı etkinlikte sporcular, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarışarak er meydanında boy gösterdi.
Toroslar Belediyesinin Ayvagediği, Soğucak ve Gözne mahallelerinde 3 gün üst üste organize ettiği güreşler, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümünde coşkuyla sonlandı. 7'den 70'e yoğun ilgi gören güreş müsabakalarında sporcular, zaferin yıl dönümünde Gözne Mahallesi'ndeki er meydanına çıkarak, güreş severlere unutulmaz bir gün yaşattı.
Ayvagediği Mahallesi'nde Geleneksel Karakucak Güreşleri ile başlayan etkinlik, Soğucak Mahallesi'nde düzenlenen 7. Geleneksel Karakucak Güreşleri ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nın ardından zaferin yıl dönümünde Gözne Mahallesi'ndeki güreş müsabakaları ile taçlandı.
"Er meydanı, Türk bayrakları ve marşlarla inledi"
Gözne güreş alanı Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza boyandı. Güreşler, Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle şenlendi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte marşlar eşliğinde Türk bayraklarını sallayarak, 30 Ağustos Zaferini coşkuyla kutladı.
"Bu topraklardan yeni pehlivanlar çıkacak"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerine seslenerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. "Ağustos ayı, Türk'ün zafer ayıdır" diyen Yılmaz, "3 gün üst üste düzenlediğimiz güreş müsabakalarıyla Zafer Haftasını kutladık. Ağustos ayı, Türk'ün zafer ayıdır. 1071'de Sultan Alpraslan, Malazgirt'te Bizans İmparatoruna karşı büyük bir zafer kazanarak Anadolu'nun kapılarını atalarımıza açtı. Anadolu, ebediyen Türk yurdu oldu. Sultan Alparslan'ı ve adını taşımaktan şeref duyduğum komutanı Afşın Beyi, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 30 Ağustos'ta ülkemizin her yeri düşman tarafından işgal edilmişken, her evde bir şehit varken, kimisi Yemen'de, kimisi Çanakkale'de, kimisi dünyanın çeşitli yerlerinde kalmışken, milletimiz son askerle, son mermiyle, son kazma ve kürekle kurtuluş mücadelesi verdi. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Bu etkinliğimizin amacı hem zaferimizi kutlamak hem de bir geleneği yaşatmak. Çocuklarımıza zafer bilincini aşılamak istiyoruz. Bugünün kıymetini bilmeleri, o günlerde verilen mücadeleyi anlamaları ve idrak etmeleri gerekir. Etkinliğimize katılan tüm pehlivanlarımızı, spor insanlarımızı ve değerli hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.
Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde güreş branşında da eğitim verdiklerinin bilgisini vererek, "Milli güreşçimiz, gençlerimize spor kulübümüz bünyesinde güreş eğitimi veriyor. Antalya'dan Malatya'ya kadar birçok pehlivan yetiştirilmiş bu topraklardan yeni pehlivanlar çıkacak inşallah" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, güreş müsabakalarına geçildi. Pehlivanlar, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Er meydanında, başpehlivanlık güreşi öncesi Türk bayrağı açıldı. Başkan Yılmaz, sporculara malzeme hediye ederek, başarılarının devamını diledi. Müsabakaların en renklisi ise sporda engelin olmadığını gösteren engelli sporcuların mücadelesi oldu. Başkan Yılmaz, er meydanında hünerlerini sergileyen engelli sporcuları da tebrik ederek madalyayla ödüllendirdi.
Başkan Yılmaz daha sonra Türk güreşine emeği geçen 65 yaş üstü spor adamlarına plaket takdim ederek, teşekkür etti. Heyecanlı geçen Geleneksel Karakucak Güreşleri, ödül töreni ile son buldu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, protokol üyeleriyle birlikte kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve para ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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