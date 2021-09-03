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Mersin’deki su kaynaklarına 200 bin adet yavru sazan bırakıldı

İHA

– Mersin'deki göl ve gölet gibi 20 adet su kaynağına 200 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen yavru sazan balıkları 40 santimetreye ulaşmadan avlanamayacak.

Mersin’deki su kaynaklarına 200 bin adet yavru sazan bırakıldı

– Mersin’deki göl ve gölet gibi 20 adet su kaynağına 200 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen yavru sazan balıkları 40 santimetreye ulaşmadan avlanamayacak.
Mersin İl Tarım ve Orman müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından yürütülmekte olan “2021 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, Adana Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 200 bin adet yavru sazan balığı teslim alındı. Yavru balıklar, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı'nın katılımıyla Mersin’in 11 ilçesinde yer alan 20 adet su kaynağına salındı.
Balıklandırma çalışması ile Mersin’in yüksek rakımlı kısmında bulunan iç suları çevresinde yaşamını sürdüren vatandaşların balık etine kolaylıkla ulaşmaları ve amatör olta balıkçılarına yeni bir faaliyet alanı olmasının hedeflendiği bildirildi.
Balıkların avlanmasıyla ilgili uyarılarda da bulunulan açıklamada, “Sazangillerin avcılığında dikkat edilmesi gereken nokta ise 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğin 12. maddesine göre, ilimiz sınırları içerisinde kalan bütün sularımızda 1 Mart31 Mayıs tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır. Sazan balığının avlanılabilir minimum boy limiti 40 santimetre olup, amatör balıkçılarımız her avcılıklarında en fazla 5 adet yakalayabilirler. Amatör avcılık kurallarının ihlali durumunda vatandaşlarımıza idari para cezası uygulanmaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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