Gönüllüler leylekler için nöbette

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllüler leylekler için nöbette

DHA

Gönüllüler leylekler için nöbette


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-AVRUPA ve Afrika arasında, kuşlar için önemli göç yollarından birisi olan Mersin'de gönüllüler, leyleklerin kondukları elektrik direklerinde akıma kapılmamaları için nöbet tutuyor. 
Avrupa ve Afrika arasında kuşlar için önemli göç yollarından birisi olan kentte, uzun kanatlı leylek, küçük akbaba, kartal, şahin, atmaca, turna gibi kuş türleri göç yolculuğu sırasında dinlenme ve beslenme yerlerine ihtiyaç duyuyor. Geceleri tünemek için yüksek yerler arayan kuşlar, genellikle elektrik direklerine konuyor. Direkler izole edilmediği içinse konan kuşlar akıma kapılarak ölüyor.
LEYLEK NÖBETİ TUTUYORLAR
Doğa Derneği ve gönüllüleri, ağustos ayı başında, Mersin bölgesindeki elektrik direklerinde leylek ölümleri tespit etti. Dernek yetkilileri, izolasyon için elektrik dağıtım şirketini bilgilendirerek çalışma yapmasını istedi. Gönüllüler ayrıca direklerde nöbet tutmaya başladı. Uçlarında poşetler bağlı sopaları sallayıp düdük çalan gönüllüler, leyleklerin elektrik akımına kapılmamaları için her gün nöbet tutmaya başladı.
İZOLASYON İÇİN ACİL ÇÖZÜM
Mersin Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ve Mersin Toroslar Elektrik Dağıtım şirketi de karşılıklı görüşmeler yaparak çözüm üretti. Bir hafta içerisinde prosedür tamamlanarak elektrik direklerinde izolasyon çalışmaları başlatıldı. Ayrıca 'kuş kovar' denilen reflektörler asılmaya başlandı. Bu önemli gelişmeler kısa vadede kurumların ortak çalışması sayesinde oldu.
'LEYLEKLERİN GÖÇ MUCİZESİNİN TANIĞIYIZ'
Bu yılki sonbahar dönemi sonrası kurumlarla beraber orta ve uzun vadeli planlamalar yapılarak kuşların göç yollarında daha sağlıklı konaklaması ve barınması için çalışmalar yürüteceklerini belirten Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin "Anadolu'da on binlerce yıldır leyleklerin göç mucizesinin tanığıyız. Onların güvenli bir şekilde, bu yolculuğu tamamlaması için çalışıyoruz. Bu duyarlılığın sadece Mersin´de değil, tüm Türkiye´de olması gerekiyor. Türkiye´de çok sayıda kuş gözlemcisi, uzman, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu var ve kuşlarla ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Bu sayede kuşların göç sırasında öldüğü bölgeler biliniyor ancak şirketler elektrik direklerinde yeterince izolasyon çalışması yapmıyor. İvedilikle, kuş ölümlerinin yaşandığı bölgelerde gerekli çalışmalar başlatılarak leylek gibi uzun kanatlı kuşların ölümleri engellenmeli" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-09-12 11:23:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olba Antik Kenti´nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ulaşıldı
YEREL HABERLER Olba Antik Kenti´nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ...
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala ...
Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Seçer: "Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon gösteriyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin’e, Türkiye’ye ve dünyaya çevre konusunda katkı vermeye çalışıyoruz” "İklim değişikliği temalı bilim merkezi kuruyoruz"
YEREL HABERLER Seçer: "Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon ...
İki gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER İki gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda ...
Arkas Lojistik, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’ndeki tüm lojistik süreçleri yönetecek
YEREL HABERLER Arkas Lojistik, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’ndeki ...
Mersin'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Göreve yeni başlayan Teksin personeli eğitimden geçti
YEREL HABERLER Göreve yeni başlayan Teksin personeli eğitimden geçti
Dünya Nükleer Birliği: “2020, nükleer enerjinin direnç yılı oldu”
YEREL HABERLER Dünya Nükleer Birliği: “2020, nükleer enerjinin ...
Meme kanseri tedavilerinde başarı şansı artıyor Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır: "20 yaşından sonra her kadın kendini muayene etmeli"
YEREL HABERLER Meme kanseri tedavilerinde başarı şansı ...
Dumlupınar Hürriyet Okulu'nun bahçesi güzelleştirildi
YEREL HABERLER Dumlupınar Hürriyet Okulu'nun bahçesi güzelleştirildi
Tarsus Belediyesi, üreticilere ücretsiz 700 bin fide dağıtacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, üreticilere ücretsiz 700 bin fide ...
Yufkanın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası listesinde bulunan yufka ekmeğin yapımı kırsalda dağıtılan makinelerle kolaylaştı
YEREL HABERLER Yufkanın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü ...
İş makinesi bir dokundu, minare böyle yıkıldı
YEREL HABERLER İş makinesi bir dokundu, minare böyle yıkıldı
Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var" Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var" Akdeniz ...
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı' tanıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal ...
Başkan Gültak, zabıta personeliyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, zabıta personeliyle buluştu
MERGÖÇ İle Mersin Valiliği Göç İdaresi arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER MERGÖÇ İle Mersin Valiliği Göç İdaresi arasında ...
Belediye meclisinde 'heval' gerginliği Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde, MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP’lilere yönelik, “Atatürk’ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiniz” sözleri üzerine CHP’li meclis üyeleri Nenni’nin üzerine yürüdü
YEREL HABERLER Belediye meclisinde 'heval' gerginliği Mersin'de ...
Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
Bagajda plastik sandalyede yolculuk
YEREL HABERLER Bagajda plastik sandalyede yolculuk
Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Demokrasiye evet, vesayete hayır"
YEREL HABERLER Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.