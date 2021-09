Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'na hazırlanıyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl da spor aktivitelerinden doğa yürüyüşüne ve arabasız gün etkinliğine kadar bir dizi programla eşlik ediyor.

2021 yılı teması 'Sürdürülebilir ulaşım; sağlıklı ve güvenli hareketlilik' olan hafta kapsamında etkinlikler, 16 Eylül Perşembe günü Yunus Emre Kültür Merkezi'nde belediye personeli arasında düzenlenecek masa tenisi ve dart turnuvası ile başlayacak. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketli yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde, özel sporcular da unutulmadı. 17 Eylül Cuma günü saat 17.00'da Nevin Yanıt Atletizm Sahası'nda özel sporcularla farkındalık etkinliği yapılacak.

"Arabasız gün etkinliği ve doğa yürüyüşü düzenlenecek"

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'na; 18 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Demirtaş Mahallesi'nde yapılacak 'Arabasız gün etkinliği', 19 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Yeniköy Mahallesi'nden başlayıp Aladağ Mahallesi Kızılgeçit Köprüsünde tamamlanacak 'Bisiklet ve yürüyüşle Toroslar'ı keşfet' etkinliği ile devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için 19 Eylül Pazar günü saat 09.00 da Toroslar Belediyesi ana hizmet binası ile Toroslar Kaymakamlığı önünden servis kaldırılacak.

Bunun dışında 20 Eylül'de 'kros etkinliği, 21 Eylül'de 'bisiklet farkındalık sürüşü' ile 'bisikletli ve koşarak oryantiring' etkinliği, 22 Eylül tarihinde ise 'sporun mutfağındakiler' paneli yer alacak.

"Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülünü aldık"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak iki yıldır katılım gösterdikleri 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliklerinin bu yıl da Toroslar'da dolu dolu geçeceğini söyledi. 2019 yılında çevreci ve sağlıklı toplum çalışmalarıyla 'Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülüne’ layık görüldüklerini de hatırlatan Yılmaz; "Her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl da katıldık. Avrupa Birliği Komisyonu’nun kentlerde hareketliliği artırmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla düzenlendiği hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Spor yapmayı, yürümeyi ve bisiklete binmeyi özendirici bir dizi etkinliklerle Toroslarımızda hareketli yaşama farkındalık oluşturacağız. Bu organizasyonda yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

