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Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor Üreticiler tüccarların alım yapmamasından dertli

İHA

Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor Üreticiler tüccarların alım yapmamasından dertli

Mersin’in Mut ilçesinde yaklaşık 2 ay sürecek hasat döneminde 22 bin ton dolayında rekolte bekleniyor.
Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, geçen yıl sezonun açılmasıyla birlikte 1.5 liradan satılan elmanın bu yıl alıcısı olmadığını söyledi. Çelik, çeçen yıl tüccarların aldığı elmaların soğuk hava depolarında satılmayıp kaldığını öğrendiklerini bu yüzden elmaya alıcı çıkmadığını ifade etti.
Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise, "Tüccarla görüşmemiz fayda etmiyor. Zararına alım yapmayız diyen tüccara diyecek bir kelime bulamıyoruz" dedi.
Tüccarlar ise Mut'ta elma yetiştiriciliğinin yayla mahallelerinde yapıldığını belirterek, "En yakın yer 50 ila 60 kilometre uzaklıkta. Kalite tam anlamıyla iyi diyemeyiz. Nakliye çok fazla. Dalında elmaya 1 lira 30 kuruş desek bir o kadarda masraf oluyor kilosu 2 lira 60 kuruşa geliyor. Bu fiyatla zarar ediyoruz" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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