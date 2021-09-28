Hijyene dikkat çekmek için kendi sabunlarını ürettiler



Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),(DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçelerinde yetişen zeytinden elde ettikleri zeytinyağından sabun üretti. Üretilen sabunla okulun temizlik ihtiyacı karşılanıyor.

Erdemli'deki Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, pandemi döneminde en ihtiyaç haline gelen temizlik maddelerinin üretimine başladı. Okulun bahçesinde yetişen zeytinleri toplayan öğrenciler, elde ettikleri zeytinyağlarını laboratuvarlarda sabuna dönüştürüyor.

Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın, "Son iki yıldır tüm dünyada artık önemi çok olan temizlik konusunda öğrencilerimizden sabun üretme fikri geldi. Okulumuzun bahçesinde yetişen zeytinleri toplayıp, zeytinyağı çıkarabileceklerini bize gelerek söylediler. Öğrencilerimize destek olduk. Sabunun hangi malzemeler ile yapılabileceği konusunda bilgi verdik. Öğrencilerimizle birlikte zeytinleri topladık ve laboratuvarımızda zeytinyağlı sabun üretimi yaptık. Ürettiğimiz sabunlarımızı okulumuzun ve öğrenci pansiyonumuzun lavabolarına koyarak sabun ihtiyacını karşılıyoruz. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM'

Okulun kimya öğretmeni Ayşe Karaboğan ise, öğrencilerden çıkan sabun üretme fikri sonrası işe koyulduklarını kaydederken, "Okulumuzun labaratuvarında zeytinyağı kullanarak doğal sabun yapmayı başardık. Öğrencilerimizde artık sabun üretimi yapabiliyorlar. Evlerinde ve ilerideki yıllarda da yaşamlarında sürekli kullanacakları bilgiye sahip oldular. Pandemi dolayısı ile artık temizlik çok fazla dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Öğrencilerimiz de bu konuya duyarlı olarak artık okullarında kullanacakları sabunları kendileri üretebiliyorlar. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

12'nci sınıf öğrencilerinden Sema Aydın, "Üretmek gerçekten çok güzel bir duygu. Biz de bu mutluluğu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. 12'nci sınıf Öğrencisi Müşerref Ayaş ise, "İlk defa bu yıl başladığımız sabun üretimi umarım gelecek yıllarda da devam edilir ve bu kuşak sürekli zeytinyağı kullanarak okul ihtiyacının karşılayacağı sabunları üretmeye devam eder" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-09-28 12:25:02



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