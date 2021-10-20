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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak’tan Milli Sporcu Miray Ulaş’a destek sözü

İHA

Başkan Gültak’tan Milli Sporcu Miray Ulaş’a destek sözü

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersinli Paralimpik Milli Sporcu Miray Ulaş’ın, İtalya’da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonasından bronz madalya ile dönmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, “Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında da Miray kızımızdan şampiyonluk bekliyor ve sonuna kadar kendisini destekliyoruz" dedi.
İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonasında üçüncülük elde eden Milli Sporcu Miray Ulaş, paralimpik seviyede Türkiye'nin hem kadınlar sınıfında hem de genel klasmanda ilk madalyasını aldı ve ayağının tozuyla Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Ziyarete, Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Yönetimi ile Hemsball Mersin İl Temsilcisi Füsun Topkara da katıldı.

"Bunlar muazzam başarılardır"
Ziyaretleri için Miray Ulaş ile Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Yönetimine teşekkür eden Başkan Gültak, "Miray kızımız İtalya'daki dünya şampiyonasından 3. olarak döndü. Burada paralimpik seviyede Türkiye'nin hem kadınlar sınıfında hem de genel klasmanda ilk madalyasını alması sebebiyle de göğsümüzü bir kez daha kabartmıştır. Kendisi yakın tarihte Paratriatlon Dünya Şampiyonasında da 4’üncü olmuştu. Bunlar muazzam başarılardır" diye konuştu.

"Maddi ve manevi her zaman yanındayız"
Akdeniz Belediyesi olarak, kentte yaşayan birçok daldaki milli sporculara desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Gültak, “O gençler dünyada bayrağımızı gururla dalgalandırıyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Miray da başarılı sporcularımızdan birisidir. Paris'te de büyük başarılar elde edeceğinden eminiz. Kendisini maddi ve manevi her zaman yanında olup destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Miray Ulaş'tan Başkan Gültak'a teşekkür
Miray Ulaş ise "İtalya'daki dünya şampiyonasında 3 oldum ve aynı zamanda da Triatlon Dünya Kupasında da 4'üncülük elde ettim. Tüm bunlar için sezon boyunca her zaman yanımda olan Başkan Mustafa Gültak'a çok teşekkür ediyorum. En büyük hedefim Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında da derece almaktır. Onun için de sıkı bir şekilde hazırlanıyorum" dedi.
Öte yandan Başkan Gültak, görüşme sırasında 2011 yılında Murat Altınay tarafından geliştirilen Türkiye'nin yeni milli sporu Hemsball'u Mersin İl Temsilcisi Füsun Topkara ile oynayarak deneyimleme şansı da buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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