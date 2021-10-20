Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde rahat kazandı Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı AZS UMCS Lublin’i 98-75 yenerek, grupta 2’de 2 yaptı

Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı AZS UMCS Lublin’i 9875 yenerek, grupta 2’de 2 yaptı.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızla başlayan Mersin ekibi, ilk periyodu 2315 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreye 5035 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyunu sürdüren Çukurova Basketbol, bu periyodu da 7055 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini alan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan ev sahibi ekip, maçı 9875 yenerek, grupta 2'de 2 yaptı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Martin Kucirek xx, Maden Lucic xx, Viktor Nagy xx
Çukurova Basketbol: Asena Yalçın x 3, Shavonte Zellous xxx 21, Feride Akalan x 5, Quantinra Hollingsworth x 8, Temi Fagbenle x 4, Tiffany Hayes xxx 24, Yvonne Turner xxx 16, Kristine Anigwe xx 15, Esra Ural Topuz x2
AZS UMCS Lublin: Ivana Jakubcova xx 13, Zuzanna Sklepowicz x 6, Natasha Mack xxx 19, Karniah Smalls xxx 19, Wiktoria Duchnowska x 2, Aleksandra Stanacev x 6, Aleksandra Kuczynska x 3, Olga Trzeciak x 2, Natalia Kurach x 5
1. periyot: 2315 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre: 5034 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)
3. periyot: 7055 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)
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