Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi-AZS UMCS Lublin: 98-75

Soner AYDIN / MERSİN,(DHA)SALON: SERVET TAZEGÜL
HAKEMLER: Martin Kucirek xx, Maden Lucic xx, Viktor Nagy xx
ÇUKUROVA BASKETBOL: Asena Yalçın x 3, Shavonte Zellous xxx 21, Feride Akalan x 5, Quantinra Hollingsworth x 8, Temi Fagbenle x 4, Tiffany Hayes xxx 24, Yvonne Turner xxx 16, Kristine Anigwe xx 15, Esra Ural Topuz x2
AZS UMCS LUBLİN: Ivana Jakubcova xx 13, Zuzanna Sklepowicz x 6, Natasha Mack xxx 19, Karniah Smalls xxx 19, Wiktoria Duchnowska x 2, Aleksandra Stanacev x 6, Aleksandra Kuczynska x 3, Olga Trzeciak x 2, Natalia Kurach x 5
1. PERİYOT: 23-15
DEVRE: 50-34
3. PERİYOT: 70-55
Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı AZS UMCS Lublin'i 98-75 yenerek, grupta 2'de 2 yaptı.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-10-20 21:15:34
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