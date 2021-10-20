Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi-AZS UMCS Lublin: 98-75

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN / MERSİN,(DHA)SALON: SERVET TAZEGÜL

HAKEMLER: Martin Kucirek xx, Maden Lucic xx, Viktor Nagy xx

ÇUKUROVA BASKETBOL: Asena Yalçın x 3, Shavonte Zellous xxx 21, Feride Akalan x 5, Quantinra Hollingsworth x 8, Temi Fagbenle x 4, Tiffany Hayes xxx 24, Yvonne Turner xxx 16, Kristine Anigwe xx 15, Esra Ural Topuz x2

AZS UMCS LUBLİN: Ivana Jakubcova xx 13, Zuzanna Sklepowicz x 6, Natasha Mack xxx 19, Karniah Smalls xxx 19, Wiktoria Duchnowska x 2, Aleksandra Stanacev x 6, Aleksandra Kuczynska x 3, Olga Trzeciak x 2, Natalia Kurach x 5

1. PERİYOT: 23-15

DEVRE: 50-34

3. PERİYOT: 70-55

Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı AZS UMCS Lublin'i 98-75 yenerek, grupta 2'de 2 yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-10-20 21:15:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.