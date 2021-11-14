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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, kendi sahasında Şanlıurfaspor’u 10 mağlup etti.



Stat: Tarsus

Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Kürşathan Akın xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Yasin xx (Artun dk. 89 ?), Niyazi xx (Cengiz dk. 61 xx), Yılmaz xx (Okan dk. 82 x), Tufan xx, Azad xx, Ahmet xx, Sefa xxx, Furkan xx, Sinan xxx(Hüseyin dk. 82 x),

Şanlıurfaspor: Mücahit xx, Mustafa xx, Caner xx (Ferhan dk. 83 x), Vedat xx, Muhammed Samed xx (Yasin dk. 46 x), Behlül xx (Muhammed Enes dk. 46 x), Özgür xx (Devrim dk. 77 x), Erkan xx, Şerif xx, Burak xx (Mustafa dk. 65 x), Çağlar xx

Gol: Sinan (dk. 62) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Sinan (Tarsus İdman Yurdu), Erkan (Şanlıurfaspor)

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