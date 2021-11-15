Mersin Büyükşehir Belediyesi, 100 üreticiye 25 ton organik gübre dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından 2021 yılında başlatılan “Organik Tarım Projesi” kapsamında Toroslar ve Tarsus ilçelerinde eğitim sürecini tamamlayan 100 üreticiye toplam 25 ton organik gübre dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinde 19, Tarsus’ta ise 81 üreticinin katılımıyla başlatılan “Organik Tarım Projesi” devam ediyor. Eğitim süreciyle başlayan proje, organik gübre dağıtımıyla devam etti. Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, Mersinden Kadın Kooperatifi ortakları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticilerle gerçekleşen törende her üreticiye 250’şer kilogramlık organik gübre teslim edildi.



“Organik Tarım Projesini çok önemsiyoruz”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde proje hakkında bilgiler vererek, “Organik Tarım Projesini çok önemsiyoruz. Organik tarımın pandemide ne kadar önemli olduğunun daha çok farkına vardık. Organik üretim yapmak meşakkatli bir yol, sabır istiyor. Bunun insan sağlığına çok faydalı olduğunu biliyoruz ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz bu üretimi kendi başlarına yapabilirler, ancak desteğe ihtiyaçları var. Bir ziraat mühendisi olarak, buna destek verdiği için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İnsanların sağlığına olduğu kadar, çevremize de faydası olan bir proje” dedi.

Üretilen ürünlerin değerlendirme sürecine de kooperatif olarak katkı sunmak istediklerini belirten Seçer, “Mersinden Kadın Kooperatifi olarak organik tarımdan üretilmiş ürünlerle neler yapabileceğimizi araştırdık. Bunların tanınırlığını artırma veya katma değerli ürünlere çevirme konusunda yardımcı olacağız. Bu konuda çok çabalıyoruz ve birlikte bu yolda yürüyeceğiz” diye konuştu.



“Üreticilerle iş birliği yapacağız ve beraber yol alacağız”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu da Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her koluna destek vermek istediklerini vurgulayarak, bu kollardan birinin de organik tarım olduğunu söyledi. 100 üreticiyle bu projeye başladıklarını belirten Şahutoğlu, “Bu projemiz 3 yıl sürecek. 3 yıl boyunca organik tarımda yaşanan sorunların giderilmesi noktasında hem üreticilerle iş birliği yapacağız hem de beraber yol alacağız” ifadelerini kullandı.



“Mersin’de tüketicilerin kullanacakları organik ürünler pazarda yerini almış olacak”

Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Genel Müdürü Ziraat Mühendisi Vahap Eryılmaz ise Mersinden Kadın Kooperatifinin ürün işleme ve paketleme tesislerini gezdiklerine dikkat çekti. İlerleyen süreçte bu tesislerde organik ürünlerin de değerlendirilebileceğini dile getiren Eryılmaz, “Önümüzdeki günlerde inşallah bu proje de tam anlamıyla faaliyete geçerek, Mersin’de tüketicilerin kullanacakları organik ürünler pazarda yerini almış olacak” dedi.

Organik ekmekle ilgili faaliyetlerin de hızla gündeme gelmesi çağrısında bulunan Eryılmaz, Organik Tarım Projesi ile atılan adımın önemine değinerek, “Büyükşehir Belediyemiz gerçekten sağ olsunlar. Vahap Bey bizi kırmadı, 100 tane üreticiyi hemen organik tarım sistemine soktu. Bütün gübre ve ilaç masrafını, sertifikasyon kuruluşu ücretini de vermek kaydıyla” şeklinde konuştu.



“Güçlü bir mücadele ve irade sahibi olmanız gerekiyor”

Darısekisi’nde yıllardır organik tarım üretimi yapan Mersinden Kadın Kooperatifinin kurucu ortaklarından Ebru Kaptan, gerçekleştirilen törende 20212022 Müteşebbis Sertifikasını aldı. Proje kapsamındaki üreticilerle deneyimlerini de paylaşan Kaptan, “Yaklaşık 7 yıldır Mersin’de tarım yapıyorum. 5 yıldır organik tarım yapıyorum. Bu sertifikayı almak öyle kolay olmadı. Bunun 3 yıllık bir süreci var ama yıl sonu döngülerini de hesaba kattığınız zaman neredeyse 4’ncü yılın sonunda alabiliyorsunuz bu sertifikayı. Bunun için gerçekten güçlü bir mücadele ve irade sahibi olmanız gerekiyor” diye konuştu.

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