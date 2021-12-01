Mersin'de tefecilik operasyonuna 8 gözaltı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ile mermi ve şarjörler, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-12-01 11:21:15
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