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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Akdeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

İHA

Doğu Akdeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Doğu Akdeniz Bölgesinin bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceği bildirilirdi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (4075 kg/m2) olması bekleniyor. Adana çevreleri ile Mersin'in doğusu (Akdeniz, Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar) ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde (İskenderun, Payas, Samandağ, Yayladağı, Erzin, Belen, Arsuz, Defne, Dörtyol) ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olması tahmin ediliyor.
Yağışların ayrıca bin 200 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin edilirken, rüzgarın da etkisini arttırarak bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (5080 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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