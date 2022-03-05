Kariyer Merkezinden istihdam teşvikleri semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kariyer Merkezinden istihdam teşvikleri semineri

İHA

Kariyer Merkezinden istihdam teşvikleri semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, “Dijital Liderler Mersin’de" projesi kapsamında 18. programını “İşverenlere yönelik istihdam teşvikleri” konusu üzerine gerçekleştirdi.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan ve Mersin KOSGEB İl Müdürlüğü Kobi Uzmanı Zehra Göçer’in davetli konuşmacı olarak yer aldığı seminere 80 firma temsilcisi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Gökgün, pandemi sonrası gelinen dünya düzeninde ekonominin en önemli parçası olan kariyer ve iş gücü yönetimi konularının istihdam açısından önemli olduğuna değindi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise kuruldukları günden bu yana iş gücü piyasasını izleyen değil yönlendiren bir merkez olma yolunda çok önemli projelere imza attıklarını belirtti. İş gücü temini, kişilik ve yetkinlik envanterleri, kurumsallaşma eğitimleri gibi çalışmalarla işverenlere destek olduklarını ifade eden Özada, işverenlere yönelik personel teşvikleri konusunda gerçekleştirilen çevrimiçi seminer programıyla işverenlere güncel teşviklere ulaşma ve istihdamı artırma konularında destek olduklarını anlattı.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, İl Milli Eğitim bünyesinde yeniden yapılandırılan Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MESEM) ile 13 ilçede 55 meslek lisesi ve 6 bağımsız mesleki eğitim merkezinde programın uygulanmaya başladığını belirtti. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla usta çırak ilişkisi ve ahilik kültürüyle mesleğin iş başında öğrenilmesinin amaçlandığını vurgulayan Gündoğan, programın öğrenci ve işletmelere yönelik avantajları konusunda bilgilendirme yaptı.
KOSGEB KOBİ Uzmanı Zehra Göçer ise salgın kapsamında Dünya Bankası ve Japon Kalkınma Bankası’nın fonladığı Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacını anlattı. Pandemi sürecinden etkilenen mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, istihdam seviyelerini muhafaza etmeleri ve yeni istihdam oluşturmalarının amaçlandığını söyleyen Göçer, imalat ve tamamlayıcı sektörler başta olmak üzere pandeminin nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticari sektörlerde genç, kadın ve yeni mezunların istihdamını önceliklendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar ...
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
YEREL HABERLER 84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük ...
Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz’in rengi de değişti Belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkat çekti
YEREL HABERLER Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye ...
“Silifke’nin Yoğurdu” türküsü ile göbek atıp yoğurt şenliği yaptılar Silifke Yoğurdu'nun coğrafi işaretle tescillenmesinden dolayı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Silifke Belediyesi Anıt Meydanında yoğurt şenliği düzenledi
YEREL HABERLER “Silifke’nin Yoğurdu” türküsü ile göbek atıp yoğurt ...
Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini ...
Mersin’de Tarım Kredi Kooperatifinin Koopgros mağazasının ilk şubesi açıldı Vali Su, Koopgros mağazasının üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi göreceğini söyledi
YEREL HABERLER Mersin’de Tarım Kredi Kooperatifinin Koopgros ...
"Hoş Geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER "Hoş Geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü ...
Tollu: "Canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Tollu: "Canlının olduğu her yerde olmanın gayreti ...
Mersin'deki okullarda deprem tatbikatı Mersin Valiliği koordinesinde kentte bulunan bin 261 okulda eş zamanlı olarak 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi Vali Ali İhsan Su: "Önemli olan afetlere hazırlık olmak"
YEREL HABERLER Mersin'deki okullarda deprem tatbikatı Mersin ...
Arslan: “Kağıt bant üretmek için çalışmalara başladık”
YEREL HABERLER Arslan: “Kağıt bant üretmek için çalışmalara ...
Tarsus'taki uygulamalarda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus'taki uygulamalarda 11 ruhsatsız tabanca ele ...
Mersin’de kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
YEREL HABERLER Mersin’de kadınların istihdam oranı erkeklerin ...
Büyükşehir Belediyesinden mahalle mutfaklarında vatandaşa kaz etli pilav Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Kazanç Projesi’ kapsamında yetiştirilen kazlar, belediyenin aşhanesinde pişti, dar gelirli vatandaşlara mahalle mutfaklarında 3,5 TL’ye satıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden mahalle mutfaklarında ...
AK Parti'li Yılmaz'dan CHP'li Başarır'a ‘Mersin’e yatırım’ yanıtı Yılmaz: “Son 20 yıldaki yatırım tutarı 38 milyar TL’yi aştı”
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz'dan CHP'li Başarır'a ‘Mersin’e ...
Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi Kaçak ürünlerden bir bölümünün, aracın yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi Kaçak ...
Mezitli’de taksi duraklarına yeni düzenleme geliyor
YEREL HABERLER Mezitli’de taksi duraklarına yeni düzenleme geliyor
Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Dünya Nükleer Operatörler Birliği arasında anlaşma imzalandı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Dünya Nükleer Operatörler ...
Başkan Seçer, ‘Göçler ve Mersin Tarihi’ kitabının imza günü ve söyleşisine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, ‘Göçler ve Mersin Tarihi’ kitabının ...
Kadın polisler halde çalışan kadınlara KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Kadın polisler halde çalışan kadınlara KADES'i ...
Özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak “oyuncak” patent aldı Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan ürün, engelli bireyler ile 6 yaşına kadarki çocuklara günlük yaşam becerilerini öğretmek ve öğrenilmiş becerileri pekiştirmek amacıyla tasarlandığı, keçeden, ağzı fermuarlı ve kulplu çanta ile beraber, sekiz farklı kareden oluşuyor Tamamen sağlıklı ve öğrenmeye yönelik gerçek hayattan esinlenerek hazırlanan oyuncak için marka başvurusu da yapılırken, kısa süre içerisinde seri üretime geçilip ülke genelindeki eğitim kurumlarına gönderilmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak “oyuncak” ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere part-time iş imkanı Mülakata giren öğrencilerden 15’i, İmar A.Ş.’ye bağlı kafelerde işe başladı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ...
Meyve bahçelerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Meyve bahçelerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
İmplant, takma dişin sağlamadığı konforu sağlıyor Diş Hekimi Kenan Sevi: "Kaybettiğimiz dişi yerine koymanın en garantili yolu, implant uygulamaktır"
YEREL HABERLER İmplant, takma dişin sağlamadığı konforu sağlıyor Diş ...
Gülnar Göleti Mesire Alanı, Gülnar Belediyesine kiralandı
YEREL HABERLER Gülnar Göleti Mesire Alanı, Gülnar Belediyesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.