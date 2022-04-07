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Öğrenciler Bozyazı atıksu tesisini gezdi

İHA

Öğrenciler Bozyazı atıksu tesisini gezdi

Think GreenYeşil Düşün eTwinning projesinde yer alan öğrenciler ve öğretmenler, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Bozyazı atıksu arıtma tesisini gezdiler.
Su kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, projede yer alan öğretmen ve öğrencilerle birlikte tesise gezi düzenlediklerini belirten proje yürütücüsü Aydıncık Ortaokulu Öğretmeni Hasan Ali Bilen, “Günümüzde kentleşmenin artması büyük bir ivme kazanmıştır. Doğal alanların giderek azalması sonucu hava, su, toprak ve iklim koşulları değişmektedir. Bu müdahalenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi çevreye duyarlı ve doğa dostu bireylerin yetiştirilmesine bağlıdır. Projemiz ile ilgili yaş gurubundaki çocuklara atık, geri dönüşüm, hava kirliliği ve toprak kirliliği gibi alanlarda çalışarak çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz gezi ile atık suların çevre kirliliğine yol açmadan kurulan sistem ile arıtılarak ekolojik sisteme kazandırıldığını gördük” dedi.
Projenin Türkiye ayağının Aydıncık Ortaokulu, Bozyazı Lütfiye Keskin ile Tekmen Ortaokulundan oluştuğunu, yurtdışının ise İtalya’daki ortaokullar olduğunu ifade eden Bilen, “Projemizde on bir öğretmen ve elli öğrenci yer almaktadır. Hazırlamış olduğumuz proje çerçevesinde her ay ilgili yaş grupları ile amacımız doğrultusunda farkındalık oluşturmak için proje çerçevesinde planlanan etkinlikler düzenliyoruz. Bu ayki konumuz ise su kirliliği idi. Tesisleri gezdik ilgililer yaptıkları çalışmaları, kirli suyun arıtılması gibi konularda öğrencileri ve bizleri bilgilendirdiler. Kendilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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