Mezitli’de meşaleli bayrak yürüyüşünde bayram coşkusu

Mezitli Belediyesi öncülüğünde milli bayramlarda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüş geleneği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında da devam etti. Pandemi nedeniyle verilen aradan sonra yapılan ilk yüz yüze kutlamada, yüzlerce vatandaş Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la birlikte yürüyerek bayram coşkusu yaşadı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, meşaleli bayrak yürüyüşü düzenledi. Dev uzunlukta Türk Bayrağının açıldığı yürüyüş boyunca gençler meşaleler ve renkli sis bombaları ile coşku yaşadı. Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının da katıldığı ve eski Mezitli Belediyesi binasından başlayan yürüyüş boyunca vatandaşlar da balkon ve pencerelerden atılan sloganlara alkışlarla eşlik etti. Mezitli Kent Konseyi bisikletli gruplarının da katıldığı yürüyüş, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde bulunan Demokrasi Meydanında sona erdi.

Yürüyüşe katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Neşet Tarhan, “Mezitli çok özel bir ilçe. Atasını seven, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan insanların yaşadığı bir kent. Pandemi nedeniyle kısıtlı olarak gerçekleştirebildiğimiz milli bayramlardaki yürüyüşlerimizi de çok özlemişiz. Yine omuz omuza, bayrak seli oluşturarak, bizlere çağdaş Türkiye Cumhuriyetini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımıza minnetimizi gösterdik. Katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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