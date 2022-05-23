Yeni Vali Pehlivan, Mersin mesaisine hızlı başladı Şırnak’tan Mersin’e atanan ve 21 Mayıs Cumartesi günü görevine başlayan Vali Ali Hazma Pehlivan, geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği toplantı ve ziyaretlerle dikkat çekiyor

– Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Şırnak’tan Mersin’e atanan ve 21 Mayıs Cumartesi günü görevine başlayan Vali Ali Hazma Pehlivan, geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği toplantı ve ziyaretlerle dikkat çekiyor. Kente gelir gelmez, ayağının tozuyla esnaf, çiftçi ve şehit ailesi ziyareti yapan Vali Pehlivan, dün de tatil günü olmasına karşın vali yardımcıları, kaymakamlar ve birim müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

Mersin’in yeni valisi Pehlivan, kentteki görevine hızlı başladı. Cumartesi günü öğle saatlerinde koltuğuna oturan Pehlivan, karşılamanın ardından hemen mesaisine başladı. Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte ilk ziyaretini merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mustafa Kömürcü’nün ailesine gerçekleştirdi. Daha sonra Akdeniz ilçesi Yeni Mahallede esnaf ziyaretine çıkan Pehlivan, ardından da merkez Mezitli ilçesi Esenbağlar Mahallesinde limon yetiştiriciliği, arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan Kurt ailesinin misafiri olan Vali Pehlivan, dalından limon kesti, arı kovanlarından yapılan bal hasadına eşlik etti, sacda gözleme pişirdi.



Vali Pehlivan, tatil gününde vali yardımcıları, kaymakamlar ve birim müdürleriyle toplantı yaptı

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan, dün de tatil günü olmasına karşın vali yardımcıları, kaymakamlar ve birim müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

Vali Pehlivan, vali yardımcılarından Mersin genelinde yürütülen çalışmalar, kaymakamlardan da ilçelerin genel durumu, proje, yatırım ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, “Mersin ilimizin pek çok alanda artarak devam eden gelişim sürecine katkı sağlamak maksadıyla kamu hizmetleri çıtasını daha da yukarılara taşımak için işbirliği ve koordinasyon içinde hep birlikte çaba sarf edecek, üstün bir gayretle çalışacağız” diyerek, vali yardımcıları ve kaymakamlara çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantının ardından Valilik bünyesinde hizmet veren birim müdürlüklerini tek tek ziyaret eden Pehlivan, verilen hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Pehlivan, daha sonra Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve birim müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesinin devamlılığı açısından, vatandaşlardan gelen başvuruların alınması ve taleplerin karşılanmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Pehlivan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu çalışanlarının, vatandaşlar tarafından iletilen taleplere ve yapılan başvurulara hassasiyetle yaklaşması, gerekli yönlendirmelerin yapılarak, makul zaman içinde neticelendirilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.