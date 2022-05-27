Tarsus’ta biyoteknik mücadele için çiftçilere tuzak dağıtıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere tuzak dağıtıldı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü hayri Erdoğan, müdürlükleri tarafından yürütülmekte olan 2022 yılı Sebze Üretiminde Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması amacıyla yapılan ‘’Dikkat bu sera da tuzak var’ adlı proje kapsamında 28 Mart 2022 tarihinde örtü altı sebze üretimi yapılan ortalama 1250 dekarlık alanın, biber ve domates ürününde toplam 250 dekarlık alanda proje de yer alan işletmelere yüzde 67’si Bakanlıkça, yüzde 33’si ise üreticinin öz sermayesinden karşılanmak üzere domates güvesi, tütün beyaz sineği ve sera beyaz sineği ile biyoteknik mücadele yapılması amacıyla 1600 adet feromon, 400 adet delta tuzak, 1000 adet yapışkan tablo, 100 adet roll (sarı yapışkan tuzak) dağıttıklarını söyledi.

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