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Mersin'de, Suriyeli çocuğun kayalıkta sıkışan cesedi çıkarılmaya çalışılıyor (2)

DHA

Mersin'de, Suriyeli çocuğun kayalıkta sıkışan cesedi çıkarılmaya çalışılıyor (2)


ÇOCUĞUN CESEDİ ÇIKARILDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde dün düştüğü derede boğulan ve kayaların arasına sıkışan Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedeni, ekiplerin 24 saatte aşan çalışması sonucu çıkarıldı. Dereye gelen suyu kısmen kesen ekipler, kayayı kırarak cesede ulaştı. Olay yerince yapılan incelemenin ardından Jamal'ın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-08-23 02:58:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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