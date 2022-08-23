Mersin'de, Suriyeli çocuğun kayalıkta sıkışan cesedi çıkarılmaya çalışılıyor (2)

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Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ÇOCUĞUN CESEDİ ÇIKARILDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün düştüğü derede boğulan ve kayaların arasına sıkışan Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedeni, ekiplerin 24 saatte aşan çalışması sonucu çıkarıldı. Dereye gelen suyu kısmen kesen ekipler, kayayı kırarak cesede ulaştı. Olay yerince yapılan incelemenin ardından Jamal'ın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-08-23 02:58:13



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