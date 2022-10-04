Mersin'de ağacın kurutulmasında sanıklara 4 yıla kadar hapis istemi



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki ağacı matkapla delip açılan deliklere yabancı madde enjekte ederek zarar veren belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 3 kişi hakkında, 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılıp içine sıvı enjekte edilip kurutuldu. Kuruyan ağaç bakıma alınırken, olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 29 Haziran'da saat 03.00 sıralarına ağaca zehir enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağaca zehir enjekte ederken güvenlik kamerasına yansıyan Yusuf Soyak, savcılık ifadesinde Çakır ile daire başkanı Gökçek'in yanına gittiklerini, aldıkları emirle ağacı matkapla delerek zehir enjekte ettiklerini ileri sürdü. Şüpheli Çakır ise Soyak'ın iddialarını reddetti. Çakır, Soyak ile ağacın yanına gittiklerini, ağaca zehir enjekte ettiğini ancak neden yaptığını bilmediğini, kendisinin herhangi bir şeye karışmadığını söyledi. Çakır, ağaca zehir enjekte edilmesi konusunda kimseden de talimat almadığını kaydetti. Daire başkanı Gökçek de hakkındaki iddiaları reddederek, kimseye ağaca zehir enjekte edilmesi emrini vermediğini, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve belediye çalışanı Yusuf Soyak hakkında 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mersin Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, ağaca matkapla açılan 9 delikten asit benzeri sıvı enjekte edildiği, olayın ardından ağaçta kuruma meydana geldiği aktarıldı.

DAİRE BAŞKANI GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Salim Serdar Gökçek'in yeniden göreve getirildiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-10-04 12:08:32



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