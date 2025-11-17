Mersin - Siirt kaç kilometre? Mersin - Siirt arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Akdeniz’in gözde şehri ıolan Mersin ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi zenginliklere sahip Siirt şehri arasında yapılan yolculuk son dönemde araştırılmaya başlanmıştır. Mersin’in sahil kasabaları ve tarihi noktalarıyla bilinen güzellikleri, Siirt’in doğal ve kültürel zenginlikleriyle birleştiğinde yolculuk, son dönemlerde birçok kişinin tercihi olmuştur. Peki Mersin - Siirt ne kadar sürede gidilir? Gezilecek keşif durakları neresi?

MERSİN - SİİRT ARASI KAÇ km?

Mersin - Siirt kaç km? Siirt ve Mersin arasındaki kara yolu mesafesi, yaklaşık olarak 900 kilometre civarında hesaplanmıştır. Söz konusu mesafe, güzergâha göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Adana, Gaziantep ve Batman üzerinden geçiş yapılması tercih edilir.

MERSİN - SİİRT ARASI MESAFE NE KADAR?

Mersin - Siirt mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakıldığında Mersin-Siirt mesafesi kuş uçuşu yaklaşık 750 km olarak belirlenmiştir. Ancak kara yollarındaki rota göz önünde bulundurulduğunda bu mesafe 900 km civarına yükselebilir. Mersin ve Siirt arasında genel olarak yaygın şekilde D400 ve D975 karayolları kullanılır.