Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

AA

Mersin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle kent genelinde başlatılan çalışmalara ve denetimlere devam edildi.

Yenişehir Belediyesi dezenfeksiyon timleri, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile toplu kullanım alanlarında temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı iş merkezleri ve parkları da dezenfekte etti.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de işletmelerde denetim yaparak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

- Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde park, otobüs durağı, cami, mezarlık ve kamu kurumları gibi toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Merkez ilçe Antakya'da belediye ekipleri, toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti, iş yeri ve semt pazarlarını denetledi.

Ekipler, belediye ve araç hoparlöründen Kovid-19 kurallarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.