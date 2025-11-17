Mersin - Zonguldak kaç kilometre? Mersin - Zonguldak arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Mersin ile Zonguldak arasındaki yolculuk, Türkiye'nin güneyinden kuzeyine uzanan rotalardan biridir. İki şehir arasındaki yolculuğun detayları, birçok kişi tarafından merak edilir. Kara ve hava yolları ile ulaşımın mümkün olduğu bir yolculuktur. Peki Mersin - Zonguldak kaç kilometre? Mersin - Zonguldak arası yolculuk ne kadar sürer? Gezilecek duraklar hangileri? İşte detaylar…
Akdeniz’in sıcak ve turistik şehri Mersin ile Karadeniz’in maden ve doğa şehri Zonguldak arasında yapılan yolculuğun detaylarını merak ediyor olabilirsiniz. Mersin’in sahil kasabaları ve tarihi noktaları ile Zonguldak’ın deniz, doğa ve sanayi dokusu birleştiğinde bu yolculuk keyifli olabilir. Peki Mersin - Zonguldak mesafe ne kadar? Hangi araçla ne kadar sürede gidilebilir? Detayları yazının devamında öğrenebilirsiniz…
MERSİN - ZONGULDAK ARASI KAÇ km?
Mersin - Zonguldak kaç km? İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 1.050 km civarındadır. Sözü geçen mesafe, güzergâha bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu rota, yaygın olarak Adana, Ankara ve Bolu üzerinden kurulur.
MERSİN - ZONGULDAK ARASI MESAFE NE KADAR?
Mersin - Zonguldak mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakarsanız Mersin-Zonguldak mesafesi kuş uçuşu yaklaşık 830 km olarak belirlenmiştir. Ancak bu yollardaki güzergah dikkate alındığında mesafe 1.050 km civarına ulaşır. Genel olarak tercih edilen ana yollar ise şunlardır;
MERSİN - ZONGULDAK ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Peki Mersin - Zonguldak ne kadar sürede gidilir? Detayları aşağıdan öğrenebilirsiniz;
MERSİN - ZONGULDAK ARASI NASIL GİDİLİR?
Mersin’den Zonguldak’a ulaşım için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar arasından kendinize ve ihtiyaçlarınıza göre seçim yapabilirsiniz. Seçenekler aşağıda derlenmiştir;
Özel Araç ile Yolculuk:
Otobüs ile Yolculuk:
Uçak ile Yolculuk:
MERSİN - ZONGULDAK ARASI GİTMEK KOLAY MI?
Evet, bu yolculuk kara ve hava yolları ile oldukça kolaydır. Ancak doğru yolların uygun saatlerde tercih edilmesi önerilir. Özel araç veya otobüsle yapılan yolculuk, genel olarak konforludur. Ancak bu biraz daha uzun sürebilir. Uçak ile seyahat ettiğinizde uçuşlar aktarmalı olsa bile kısa sürede Zonguldak’a ulaşabilirsiniz.
MERSİN’DE GEZİLECEK YERLER
ZONGULDAK’DA GEZİLECEK YERLER