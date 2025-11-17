Mersin - Zonguldak kaç kilometre? Mersin - Zonguldak arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Akdeniz’in sıcak ve turistik şehri Mersin ile Karadeniz’in maden ve doğa şehri Zonguldak arasında yapılan yolculuğun detaylarını merak ediyor olabilirsiniz. Mersin’in sahil kasabaları ve tarihi noktaları ile Zonguldak’ın deniz, doğa ve sanayi dokusu birleştiğinde bu yolculuk keyifli olabilir. Peki Mersin - Zonguldak mesafe ne kadar? Hangi araçla ne kadar sürede gidilebilir? Detayları yazının devamında öğrenebilirsiniz…

MERSİN - ZONGULDAK ARASI KAÇ km?

Mersin - Zonguldak kaç km? İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 1.050 km civarındadır. Sözü geçen mesafe, güzergâha bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu rota, yaygın olarak Adana, Ankara ve Bolu üzerinden kurulur.

MERSİN - ZONGULDAK ARASI MESAFE NE KADAR?

Mersin - Zonguldak mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakarsanız Mersin-Zonguldak mesafesi kuş uçuşu yaklaşık 830 km olarak belirlenmiştir. Ancak bu yollardaki güzergah dikkate alındığında mesafe 1.050 km civarına ulaşır. Genel olarak tercih edilen ana yollar ise şunlardır;

D400

D750

D100

MERSİN - ZONGULDAK ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?