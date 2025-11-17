Habertürk
        Mert Demir'den Serenay Sarıkaya paylaşımı; "Severiz"

        Mert Demir'den Serenay Sarıkaya paylaşımı

        Mert Demir, sosyal medya üzerinden sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan yeni fotoğrafını; "Severiz" notuyla gözler önüne serdi

        Giriş: 17.11.2025 - 09:04 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:04
        "Severiz"
        Mert Demir, konserden ve günlük hayatına dair kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.

        Mert Demir, paylaşımında arkadaşlarının yanı sıra sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan siyah - beyaz olan fotoğrafını da "Severiz" notu ile eklemeyi unutmadı.

        Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, her ne kadar birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyada birlikte çekildikleri fotoğrafları, takipçileriyle paylaşıyor.

        #Mert Demir
        #serenay sarıkaya
