Mert Demir, konserden ve günlük hayatına dair kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Mert Demir, paylaşımında arkadaşlarının yanı sıra sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan siyah - beyaz olan fotoğrafını da "Severiz" notu ile eklemeyi unutmadı.

Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, her ne kadar birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyada birlikte çekildikleri fotoğrafları, takipçileriyle paylaşıyor.