Mert Fırat'ın alyansı parmağında

Geçtiğimiz ay önce dünya evine giren ve kına gecesi görüntüleriyle gündemden düşmeyen Mert-İdil Fırat çifti, Etiler'deki bir mekandaydı. İdil Fırat'ın dedesinin de eşlik ettiği ikilinin keyfi, objektifleri fark ettiğinde kaçtı