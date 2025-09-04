Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mert Müldür'den Gürcistan'a karşı dejavu! - Futbol Haberleri

        Mert Müldür'den Gürcistan'a karşı dejavu!

        A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür, EURO2024'ün ardından Gürcistan ağlarına yine havalandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 19:31 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mert Müldür'den Gürcistan'a karşı dejavu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Takım'da Mert Müldür, Gürcistan'a karşı dejavu yaşadı. EURO2024'te Gürcistan ile oynanan maçta ağları havalandıran Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçta da gol sevinci yaşadı.

        Milli Takım, Mert'in 3. dakikada attığı golle Gürcistan deplasmanında 1-0 öne geçti.

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın ilk golünü atan Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'nde de ilk golü atan isim oldu.

        Gürcistan ağlarını havalandıran Mert Müldür, A Milli Takımın deplasmanda oynadığı bir Dünya Kupası eleme maçındaki en erken golünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor