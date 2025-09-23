MERTER NEREDE?

Merter nerede? İstanbul Avrupa Yakası’ndadır. Türkiye’nin en büyük tekstil ve konfeksiyon ticaret merkezlerinden biri olma bayrağı taşır. Yoğun iş hayatı, mağazaları, showroom’ları ve alışveriş olanakları ile her gün birçok kişi buraya gelip gider. Merter, toptan alıcıların yanı sıra perakende müşterilerin de uğrak noktasıdır. Merkezi konumu sayesinde şehrin birçok yerinden buraya gelen insan trafiği yoğundur.

MERTER HANGİ ŞEHİRDE?

Merter hangi şehirde? İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Bahçelievler ilçesi sınırlarında bulunan bir semt olan Merter, merkezi konumu ile giyim alanında en sık ziyaret edilen alanlardan birindedir.

MERTER HANGİ İLDE?

Merter hangi ilde? İstanbul’dadır. Kentin en hareketli iş ve alışveriş merkezlerinden biri olarak bilinir. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ve en gelişmiş ili olduğundan Merter de ticari açıdan büyük öneme sahiptir.

MERTER HANGİ BÖLGEDE?

Merter hangi bölgede? Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde bulunur. Bölge, sanayi ve ticaretin en yoğun olduğu coğrafi alanlardan biridir. Zaten perakende ve toptan giyim dendiğinde akla ilk olarak Merter gelir.