Merve Boluğur paylaşımıyla gündem oldu! Ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı!

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Murat Dalkılıç ile evliliğini sonlandıran ve sonrasında Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, bu evliliği de yalnızca 53 gün sürdürebilmişti. Boluğur, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarıyor.