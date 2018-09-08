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"Son dönemde hakkımda çıkan asılsız haberler ve sosyal medyada gördüğüm haksız yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Ben, 17 yaşından bu yana kendi ayakları üzerinde duran ve yaşadığı tüm olumsuzluklar karşısında dik duruş sergileyen bir kadınım.