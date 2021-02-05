Yalan makinesine bağlanan Batur, Boluğur'un "Beni güzel buluyor musun?" sorusuna "Evet buluyorum. Acemi Cadı’yi izlerken bayağı yükselmiştim sana” yanıtını verdi.

Sosyal medya fenomeni, "Kendini yakışıklı buluyor musun?" sorusunu da "Son zamanlarda evet. Spor yapıyorum. Boşuna mı yapıyoruz yani. Karımın da vücudu iyi olsun isterim ama bir kadında beni en çok etkileyen şey zekasıdır" şeklinde cevapladı.