Merve Boluğur: Yaşlandık mı?

2010 yılında yayınlanan 'Küçük Sırlar' dizisinde birlikte rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç, yıllar sonra bir araya geldi. Bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur, "Kavuştay" notunu düştü.

Buluşmanın ardından, diziden bir kareyi ve Öztunç ile eski fotoğraflarını da yayınlayan Boluğur, bu paylaşımına, "Yaşlandık mı?" ifadesini ekledi.

Fotoğraflar: Instagram