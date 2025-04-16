Merve Boluğur: Yaşlandık mı?
Yıllar önce 'Küçük Sırlar' dizisinde birlikte rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç yeniden bir araya geldi. Buluşma sonrası eski fotoğraflarını paylaşan Boluğur, "Yaşlandık mı?" notuyla nostaljik bir gönderme yaptı
Giriş: 16.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 16.04.2025 - 20:43
2010 yılında yayınlanan 'Küçük Sırlar' dizisinde birlikte rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç, yıllar sonra bir araya geldi. Bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur, "Kavuştay" notunu düştü.
Buluşmanın ardından, diziden bir kareyi ve Öztunç ile eski fotoğraflarını da yayınlayan Boluğur, bu paylaşımına, "Yaşlandık mı?" ifadesini ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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