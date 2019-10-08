'7 sene evvel beni de yokladı'

Oyuncu Merve Çağıran, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, penguenleri ve köpek balıklarını izleyen Çağıran, gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Alışveriş için başka bir alışveriş merkezine geçen Merve Çağıran, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, "Dizimiz çok beğeniliyor, ben de setteyken çok keyif alıyorum. Boş vaktimde eksiklerimi tamamlamam gerekiyordu, onun için de alışverişe çıktım. Buraya gelmişken de gezmek istedim" dedi.