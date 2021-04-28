"KALICI BİR HASTALIK OLUŞMADI"

Hastalık sonrası sağlığı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Merve Oflaz, "Kalıcı bir rahatsızlık oluşmadı, sadece nefes darlığım oluyordu. Zaten negatif çıktıktan sonra spor yapmaya başladım ve daha da rahatladım" ifadelerini kullandı.