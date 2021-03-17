BABA ACISIYLA SARSILMIŞTI

Merve Özbey, hamilelik sürecinde baba acısıyla sarsılmıştı. Şarkıcının 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Merve Özbey, acı haber sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Babasıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...