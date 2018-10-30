Merve Toy kimdir? sorusu son günlerde sunucusu olduğu Hadi Bilgi yarışmasıyla gündeme geldi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Tüm soruları bilen yarışmacılar büyük ödülü aralarında bölüştürüyor. İşte dikkat çeken Merve Toy'un hayatına dair detaylar...

MERVE TOY KİMDİR?

Spor yazarı, yorumcu ve sunucu kimliği ile tanınan Merve Toy, 1984 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezun oldu. Staj döneminde Şansal Büyüka’nın yanında Maraton programının kurgularını hazırladı ve röportajlar yaptı. Öztürk Pekin ve Ercan Taner gibi usta isimlerle birlikte çalışan Merve Toy, basketbol ve futbol programları ile çalışmalarını sürdürdü. Futbol programlarının yanı sıra basketbol programlarını sunmaya da başlayan güzel sunucu, TRT Spor ekranlarında yayınlanan Sporsel programı sunuculuğunu üstlendi.

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