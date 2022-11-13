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Haberler Gündem 3. Sayfa Meryem 9 kurşunla öldürüldü! - Güncel haberler
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Meryem, eski arkadaşı tarafından 9 kurşunla öldürüldü

Diyarbakır'da Meryem Sevim, eski erkek arkadaşı tarafından kafede 9 kurşunla vurarak öldürüldü. Çok sayıda suç kaydı ortaya çıkan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Meryem 9 kurşunla öldürüldü! - Güncel haberler
Meryem 9 kurşunla öldürüldü!
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DHA

Diyarbakır'da Meryem Sevim (21), kafede eski erkek arkadaşı M.S. (24) tarafından 9 kurşunla öldürüldü.

Kayapınar ilçesinde dün gece M.S., eski kız arkadaşı Meryem Sevim'in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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