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        Haberler Dünya Merz'den CDU-SPD koalisyonu sinyali | Dış Haberler

        Friedrich Merz'den CDU-SPD koalisyonu sinyali geldi

        Almanya'da seçimi yüzde 28.5 oranıyla önde bitiren Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) ortak adayı Friedrich Merz, başlaması beklenen koalisyon görüşmelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak, CDU ile Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) koalisyon hükûmeti kuracağının sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:43
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        Merz'den CDU-SPD koalisyonu sinyali
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        23 Şubat'ta düzenlenen seçimleri yüzde 28.5 oy oranı ile önde bitiren Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) partilerinin ortak adayı olan Friedrich Merz, düzenlenen basın toplantısında beklenen koalisyon görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

        Merz, meclisteki sandalye dağılımına dikkat çekerek "Hükûmet görevi aldık ve kabul ettik. Meclisteki sandalye dağılımına baktığımızda, siyah (CDU) kırmızı (SPD) koalisyonu kurma durumundayız ki bu da tam olarak bizim isteğimiz durumdu." dedi. Merz, SPD ile koalisyon sinyali verirken, SPD'nin oy oranı yüzde 16.4 olarak tespit edildi.

        Merz ayrıca, koalisyon görüşmelerinin hâlihazırda başladığını duyururken SPD yönetimi ile pazartesi günü bir araya geleceğini belirtti. Merz, 20 Nisan'a denk gelen Paskalya Bayramı'na kadar hükûmetin kurulabileceğini ifade ederken, hükûmetin hızlı kurulması gerektiğine dikkat çekti.

        Merz, seçimden sonra yaptığı açıklamalarda özellikle Avrupa'nın savunma gücünü artırma konusunda söylemlerde bulunurken, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki pozisyonunu doğrudan Ukrayna'nın yanında durmak olarak belirtiyor.

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