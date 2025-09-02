Habertürk
        Merz'den güvenlik garantisi açıklaması

        Merz'den güvenlik garantisi açıklaması

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya sağlanacak en önemli güvenlik garantisinin, Ukrayna ordusuna destek sağlamak olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 18:08 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:08
        Merz'den güvenlik garantisi açıklaması
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya şu an verilecek en önemli güvenlik garantisinin ordusuna yeterli destek sağlamak olduğunu söyledi.

        Merz, başkent Berlin’de İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

        Ukrayna'ya ilişkin perşembe günü çevrim içi "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının yapılacağını belirten Merz, burada birlikte durumu analiz etmeye çalışacaklarını ve Ukrayna’ya sağlanacak başka yardımların ele alınacağını ifade etti.

        Güvenlik garantileri konusunun da toplantıda rol oynayacağı bilgisini paylaşan Merz, "Ancak şu anda verebileceğimiz en önemli güvenlik garantisi, Ukrayna ordusuna bu ülkeyi savunma çabalarında yeterli desteği sağlamak. Bunu sürdürmek istiyoruz." dedi.

        Merz, olası ateşkes ve barış müzakerelerine ilişkin görüşmelerin de sürdürülmesi gerektiğini bildiklerini vurgulayarak, "Ukrayna, ülkesini uzun vadede savunabilecek durumda olmalı ve biz de ona bu konuda yardım etmek istiyoruz. Şimdi ve gelecekte." ifadelerini kullandı.

        Görüşmeler için Cenevre'yi önerecek

        Başbakan Merz, Ukrayna'ya askeri destek verilmesinin Gönüllüler Koalisyonu'nun konusu olduğunu ve Avrupa Birliği’nin (AB) de burada bir rol oynadığını kaydetti.

        Ukrayna ile Rusya arasında olası görüşmeler için Cenevre’nin uygun bir yer olduğunu savunan Merz, bunu Gönüllüler Koalisyonu ile yapılacak görüşmede önereceğini dile getirdi.

        İsrail'e yaptırım konusu

        Bir gazetecinin, Almanya’nın İsrail’e yaptırım uygulanması konusunda tutumunu değiştirmesi için ne olması gerektiğine ilişkin sorusunu cevaplayan Merz, bu konunun görüşmede gündeme gelmediğini aktardı.

        Buna ilişkin önce Avrupa Birliği’nde (AB) bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyleyen Merz, “Ancak bu konuda çok farklı görüşler olduğunu da biliyorsunuz. Almanya, AB’de şu anda tartışılan önerilerin tümüne de katılmayacak." yorumunu yaptı.

        İsviçre ile Almanya ve AB arasındaki işbirliğinin genişletilmesini isteyen Merz, İsviçre'nin ABD’nin gümrük tarifelerinden büyük ölçüde etkilenen bir ülke olduğunu, bu yüzden Avrupa’da daha yakın işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

        Merz, İsviçre’nin AB üyeliğinin şu an gündemde olan bir konu olmadığını da ifade etti.

        İsviçre Konfederasyonu Başkanı Keller-Sutter de, İsviçre’nin tarafsızlığının halkın kimliğinin bir özelliği olduğuna değinerek, gümrük tarifelerine ilişkin sorunu İsviçre’nin kendisinin çözmesi gerektiğini söyledi.

        Ukrayna ve Rus tarafıyla temasta olduklarını kaydeden Keller-Sutter,​​​​​​​ görüşmelerin Cenevre’de yapılmasına hazır olduklarını dile getirdi.

        Ancak öncelikle tarafların birbiriyle konuşmalarının, ileriye doğru adımın atılmasının ve savaşın sona erdirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Sutter, “Demek istediğim, ne kadar iyi bir konferans yeri sunarsanız sunun, insanlar birbirleriyle konuşmaya istekli değilse bir anlamı yok." diye konuştu.

        *Fotoğraf: EPA/CLEMENS BILAN, temsilidir

