Merz Trump ile görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Merz'in, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında ABD'nin Almanya'nın vazgeçilmez bir dostu ve ortağı olmaya devam ettiği konusunda Trump'a güvence verdiği belirtildi.

Merz ve Trump'ın, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla yakın çalışma konusunda mutabık kaldıkları, Alman Şansölyenin ayrıca, Trump'ın Ukrayna'daki ölümlerin bir an önce sona erdirilmesi yönündeki yaklaşımını desteklediği ifade edildi.

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Merz'in, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere alan yaratmak için Rusya'nın ateşkesi kabul etmesi gerektiğini belirttiği, Trump'ın da Almanya'nın Fransa, Birleşik Krallık, Polonya ve diğer Avrupalı ortaklarıyla birlikte kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalarını güçlü bir şekilde destekleyeceğini söylediği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump ve Şansölye Merz'in aynı zamanda ticari anlaşmazlıkların hızla çözüme kavuşturulması konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi.