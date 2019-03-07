İnşaat şirketi Mesa, Anadolu Yakası’nın ulaşım, ticaret ve finans imkanları ile öne çıkan lokasyonlarından Kozyatağı’nda tamamladığı projesi Koz'u satışa çıkardı. Projesinde ev sahibi olmak isteyenler için çeşitli kampanyalar sunan şirket 31 Marta kadar yüzde 10 KDV indirimi ve yüzde 15 peşinatla teslimata kadar ödeme yapmama seçeneği sunuyor

280 bağımsız bölüm ve 28 kattan oluşan projenin 19’uncu katına kadar 1+1’ler ve 2+1’lerin olduğu Mesa Koz’da 19’uncu katın üstünde ise daha büyük 2+1’ler, 3+1 daireler ve 4+1 Penthouse seçenekleri yer alıyor.



SOSYAL YAŞAM VE ULAŞIM



Projedede açılır-kapanır yüzme havuzu çeşitli ekipmanlarla donatılmış fitness salonu, concierge, housekeeping ve vale hizmetleri sunuluyor. Birçok AVM, hastane ve eğitim kurumuna yakın mesafede olan proje, metro durağına yakınlığı ile dikkat çekiyor