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Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen eski savcının yargılandığı davada mütalaa

Eski Cumhuriyet savcısı sanık Tamer Can'ın, meslektaşlarını ve adliye çalışanlarını dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada sunulan esas hakkındaki mütalaada, 13 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen eski savcının yargılandığı davada mütalaa
AA

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki savcı Gökhan S. ve katip Özcan D. ile sanık Tamer Can'ın avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ile şikayetçiler arasındaki dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği, buna ilişkin gelen raporda, tarafların uzlaşamadığının bildirildiği belirtildi. Gelen evrakın okunmasının ardından, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık hakkında, şikayetçilere yönelik eylemleri nedeniyle "dolandırıcılık" suçundan kamu davası açıldığı belirtilerek, dosya kapsamı ve sanığın suçu kabullenme mahiyetinde beyanları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin ortaya çıktığı kaydedildi.

Sanık Can'ın, şikayetçi Özkan D.'ye yönelik eylemleri nedeniyle değişik zamanlarda menfaat temin ettiğinin anlaşıldığı ve zincirleme suç hükümlerine göre cezalandırılması gerektiği anlatılan mütalaada, sanığın şikayetçilere yönelik eylemlerinin "basit dolandırıcılık" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Savcılık mütalaada, sanık Tamer Can'ın, şikayetçi Özcan D.'ye yönelik eylemi nedeniyle "zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya, şikayetçi Gökhan S.'ye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 13 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın okunmasının ardından duruşmada söz alan sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin son savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taleplerin üzerine taraflara süre verilmesine ve sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tamer Can'ın, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kamu kurumlarıyla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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