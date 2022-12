Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Pele, "Futbol, kendi büyüleyici hikayesini, her zamanki gibi bu maçla da yazmaya devam etti. Messi, her yünüyle hak ettiği Dünya Kupası'na, ilk kez kavuştu. Tebrikler Arjantin. Diego Maradona, şu an kesinlikle gülüyordur. Arkadaşım Mbappe ise finalde penaltılar dahil dört gol attı. Onu, futbolun geleceği için büyük bir armağan olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.