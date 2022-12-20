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Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

2022 Dünya Kupası'na Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yıllardır süren tarihin en iyisi kim tartışmasının son perdesi gibi bir anlam yüklenirken kazanan ise Arjantinli yıldız oldu. Ülkesinin 36 yıllık hasretine son veren Messi, Cristiano Ronaldo'ya sosyal medyadaki rekabette de gol attı

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  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, harika kariyerleriyle uzun yıllardır birbirleriyle anılmaktan kurtulamıyordu. 
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Tarihin en iyisi tartışmasında birbirlerinin rakibi olan yıldızların -muhtemelen- oynayacakları son Dünya Kupası olan Katar 2022 de bu açıdan daha da anlamlı hale gelmişti. 
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Uzun yıllardır Dünya Kupası'na hasret olan iki ikon arasında kazanan Lionel Messi olurken Ronaldo'nun vedası ise taraftarlarını epey üzdü.

     
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Messi, Arjantin'in 36 yıllık kupa hasretine son verip tarihe geçerken Ronaldo ise Portekiz'le çeyrek finalden ötesini göremediği gibi turnuvanın sonlarında ilk 11'deki yerini de kaybetti. 
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Messi, Arjantin'i şampiyonluğa taşırken 37 yaşındaki Portekizli ise 'tartışmalı adam', hatta 'istenmeyen kişi'ye dönüştü.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Bu durum, en azından kısa vadede 'tarihin en iyisi artık Messi' yorumlarını da beraberinde getirdi. 
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    BİR GOL DE SOSYAL MEDYADAN

    Messi, Ronaldo'ya bir gol de sosyal medyada attı. Dünya Kupası sevincini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşan Arjantinli efsanenin gönderisi de beğeni rekoru kırdı.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Arjantinli süperstar, Instagram hesabından yaptığı kutlama gönderisi yaklaşık 56 milyon beğeni alarak en fazla beğeni sayısına ulaşan kişi oldu ve rekor kırdı. 
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Tarihin en çok beğeni alan gönderisi olan yumurta fotoğrafını geride bırakan Messi, aynı zamanda tarihin en çok beğeni alan spor paylaşımının da sahibi. Bu rekorun önceki sahibi ise Messi'nin en fazla kıyaslandığı futbolcu olan Cristiano Ronaldo'dan başkası değil...
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Ronaldo'nun en fazla beğeni alan gönderisi, Dünya Kupası öncesinde yaklaşık 42 milyon kişi tarafından beğenilen Messi ile satranç oynadığı fotoğrafıydı.

     
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Messi ve Ronaldo, bir süredir sosyal medya paylaşımları için birbirlerinin rekorlarını kırıyorlar. 
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Yaklaşık 18 ay önce Messi'nin, Arjantin'in 2021 Copa America zaferini kutlayan paylaşımı yaklaşık 22 milyon beğeni aldığında Ronaldo'nun bir önceki rekorunu kırmıştı.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    MATTHAUS: RONALDO'YA ÜZÜLÜYORUM

    Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda iyi bir turnuva geçiremezken Matthaus, yüzyılın oyuncusu olarak Lionel Messi'yi seçti. Alman efsane Lothar Matthaus, 2022 Dünya Kupası sınavını atlatan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu değerlendirdi. 

     
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Bild'e konuşan Matthaus şunları söyledi: 

    "Cristiano Ronaldo ego dalgalanmalarıyla takıma ve kendisine zarar verdi. Harika bir oyuncu ve bitirici bunda şüphe yok. Ama şu anda kendi mirasına zarar verdi. Bir takımda kendine yer bulabileceğini düşünmüyorum. Ronaldo için üzülüyorum"

     
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    "Messi'nin tam tersine Dünya Kupası'nda büyük bir başarısızlık yaşadı. Messi kazanmayı hak etti çünkü oynama şekliyle bana ve tüm taraftarlara büyük keyif verdi. Benim için yüzyılın oyuncusu Lionel Messi"
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    MESSI'YE TEBRİK YAĞDI

    Spor dünyasında dünyaca ünlü birçok isim, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'yi tebrik etti.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Arjantin'in bu tarihi başarısının ardından sosyal medyada birçok ünlü, Messi'den övgüyle bahsetti.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Pele, "Futbol, kendi büyüleyici hikayesini, her zamanki gibi bu maçla da yazmaya devam etti. Messi, her yünüyle hak ettiği Dünya Kupası'na, ilk kez kavuştu. Tebrikler Arjantin. Diego Maradona, şu an kesinlikle gülüyordur. Arkadaşım Mbappe ise finalde penaltılar dahil dört gol attı. Onu, futbolun geleceği için büyük bir armağan olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

     
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Brezilya Milli Takımı'nın efsane golcülerinden Ronaldo ise "Tarihi rekabete sahne olan Brezilya ile Arjantin arasındaki maçlarda bile Messi'nin varlığı, ayrı bir yer tutuyor. Bu heyecan verici finalde, birçok Brezilyalı ve dünyanın her yerinden insanın, Messi'yi desteklediğini gördüm. Bir Dünya Kupası yıldızı olmasının çok ötesinde, bir çağa kaptanlık yapan dehaya yakışır bir veda. Tebrikler Messi!" ifadelerini kullandı.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mario Icardi ise Messi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Tebrikler Messi, kimse bu kupayı senden daha fazla hak etmiyor. Bunun için uzun süre mücadele ettin ve ödülüne kavuştun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Haydi Arjantin!" mesajıyla paylaştı.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Bu yıl emekliye ayrılan tenisin efsanelerinden İsviçreli Roger Federer, mesajında Arjantin'in başarısını "Arjantin'in peri masalı. Messi, mükemmelliğin kelime anlamını tekrar tanımladı" görüşlerine yer verdi.

     
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal da Messi'yi tebrik ederken, eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ise "Futbolu unutun. Messi, tüm zamanların en iyi sporcusu olabilir mi? İnanılmaz birisi." mesajıyla tebriklerini sundu.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    NBA yıldızlarından aralarında LeBron James, Trae Young ve Manu Ginobili'nin yer aldığı birçok basketbolcu da Arjantinli yıldıza tebrik mesajı yolladı.

     
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı. 35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum." diye konuştu.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.
  • Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de sosyal medyadan

    Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim." dedi.

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