Barwani, ''O an stadyumdaydım ve yaşananları canlı izliyordum. Katar emiri Messi'ye bişti verdiğinde bunun Arap dünyası için unutulmaz bir an olduğunu anlamıştım. Bu turnuva Arap dünyası için bir gurur kaynağıydı. Tüm dünyaya Arap dünyasının nasıl bir birlik içerisinde olduğunu gösterdiğimize inanıyorum. Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan biştin bizimle kalması için Messi'ye böyle bir teklif yaptık ve cevap bekliyoruz. Eğer Messi teklifimizi kabul ederse bişt bir daha kimse tarafından giyilmeyecek ve o anı anmak için müzede sergilenecek. Bunu hem yaşadığımız gururu ve o anı bizlere tekrar tekrar yaşatmak hem de Arap dünyasının her şeyi yapabileceğimizi hatırlayabilmek için istiyoruz" ifadelerini kullandı.