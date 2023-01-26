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Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!

Paris Saint-Germain'in 30 numaralı yıldızı Lionel Messi, 2000'lerin başında başladığı spor kariyerine sayısız başarı sığdırdı. Kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak edilen Messi’nin eşi Antonella Roccuzco, ailecek gittikleri kar tatilinden yayınladığı pozlarıyla mest etti.

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  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!

    Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, ailecek gittikleri kar tatilinden çekilen paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.
  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!

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  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!

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  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!

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  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!

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  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!
  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!
  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!
  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!
  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!
  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!
  • Messi’nin eşi kar tatilinde! Antonella Roccuzzo iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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