2017 yılında Antonella Roccuzzo ile dünyaevine giren Messi'nin Mateo, Ciro ve Thiago adında 3 çocuğu bulunuyor. Eşine ve ailesine olan bağlılığıyla gönüllere taht kuran Messi, çocuklarının annesinin güzelliğiyle de gündem oluyor.