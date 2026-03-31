İran basınına göre, Pezeşkiyan ile Costa telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan görüşmede Costa’ya, İran’a yönelik saldırıların AB’nin üzerinde dikkatle durduğu ilke ve kurullara aykırı olduğunu hatırlatarak, "Saldırıların tekrarlanmaması güvencesiyle bu savaşı bitirmek için gerekli irademiz var." ifadesini kullandı.

İran'ın diplomasiye değer verdiğini ancak ikinci kez müzakere sırasında saldırıya uğradığının altını çizen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelere saygı duyuyoruz ve onlara saldırma niyetinde olmadık. Ancak bu ülkelerde ABD üsleri bulunuyor ve bize bu üslerden saldırı düzenleniyor." dedi.

AB Konseyi Başkanı Costa ise, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine işaret ederek bölgesel gerilimin son bulması gerektiğini belirtti.

Costa, Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik saldırıları desteklemediğinin altını çizdi.