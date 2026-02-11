Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ankara'da, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, önceki gün partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özarslan açıklamasında, ""Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" dedi.

Bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup toplantısında, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özarslan'a "bozuk tohum" diye hitap eden Özel, "Aileye, milli değerlere yönelik bir şey varsa birini ispatlasın. Bu işin sağcısı solcusu yok arkadaşlar, namuslusu ve namussuzu var. İktidara yürüyen partide bozuklar ayrılır; sağlamlarla iktidara yürünür. İktidara bozuk tohum Mesut ile gidilmez. Zeydan başkanla, Mansur başkanla, Ekrem başkanla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle gidilir" dedi.