Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mesut Özarslan'da "Bozuk tohum" ifadesine suç duyurusu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Özarslan'dan "Bozuk tohum" ifadesine suç duyurusu

        Ankara'da, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM'de partisinin grup toplantısında kendisiyle ilgili olarak kullandığı "Bozuk tohum" ifadesine ilişkin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özarslan'dan "Bozuk tohum" ifadesine suç duyurusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ankara'da, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, önceki gün partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Özarslan açıklamasında, ""Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" dedi.

        Bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup toplantısında, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Özarslan'a "bozuk tohum" diye hitap eden Özel, "Aileye, milli değerlere yönelik bir şey varsa birini ispatlasın. Bu işin sağcısı solcusu yok arkadaşlar, namuslusu ve namussuzu var. İktidara yürüyen partide bozuklar ayrılır; sağlamlarla iktidara yürünür. İktidara bozuk tohum Mesut ile gidilmez. Zeydan başkanla, Mansur başkanla, Ekrem başkanla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle gidilir" dedi.

        Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, bu ifade nedeniyle Özel hakkında bir daha suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yer altında ürettikleri sahte içkileri, motokurye ile satmışlar

        BURSA'da bahçeye kazılan ve üzeri sac levhayla kapatılan 2 metre derinlikteki çukurda sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 2 bin 150 litre etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin motokurye hizmetiyle satış yapığı belirlendi. (DHA)

        #Mesut Özarslan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?