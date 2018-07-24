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Bu konuyla ilgili FIFA’nın şöyle bir maddesi var: Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA’dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA’nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme yetkisi de mevcut.