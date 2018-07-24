Tüm Alman kamuoyuna rest çeken, ardından Milli Takım kariyerini sonlandıran Mesut Özil, 2024 yolunda Türkiye’ye de çok önemli bir katkıda bulundu.
Akşam'ın haberine göre; Alman milli takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel’e kabarık bir fatura çıkaran Mesut Özil, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kıyasıya rekabette ülkemizi avantajlı konuma getirmiş oldu.
29 yaşındaki oyuncunun, Milli takımı bırakma nedeni olarak maruz kaldığı ırkçılık olaylarını gerekçe göstermesi Almanya’nın EURO 2024 ev sahipliği şansının iyice zora girmesine sebep oldu. UEFA’daki üyelerin birçoğunun bu olaylardan rahatsız olduğu ve oylarını Türkiye’den yana kullanacakları dile getiriliyor.
Almanya Futbol Federasyonu’nun bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya başladı. Almanya Futbol Federasyonu’nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel’in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.
SAÇMALADI
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil’in milli takımı bırakmasının ardından çirkin ifadeler kullandı. Hoeness, Mesut Özil’le ilgili “Nihayet kabus sona erdi. Mesut, son mücadelesini 2014 Dünya Kupası’ndan önce kazanmıştı. Şimdi kendisini ve berbat performansını o fotoğrafın arkasına saklıyor. Mesut, sadece San Marino’ya karşı parlayan bir yıldız. Mesut’un yokluğunda milli takım çok daha iyi olacaktır” diye konuştu.
BAKANLARDAN DESTEK
Mesut Özil’in ırkçılık ve saygısızlığa maruz kalması nedeniyle Alman Milli Takımı’nı bırakmasına bakanlardan destek geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Almanya Milli Takımı’ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “Mesut Özil sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz. 81 milyon vatandaşımız adına bağrımıza basıyoruz.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Mesut Özil’i arayarak destekledi.
A MİLLİ OLMA ŞANSI VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini bitiren Mesut Özil’in Türk Milli Takımı’nda oynamak için bir şansı bulunuyor.
Bu konuyla ilgili FIFA’nın şöyle bir maddesi var: Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA’dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA’nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme yetkisi de mevcut.
ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU: REDDEDİYORUZ
Almanya Futbol Federasyonu’ndan Mesut’un ayrılması ile ilgi bir açıklama geldi: Mesut Özil’in bu formayla sıra dışı performansı için minnettarız. Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğraf Almanya’daki birçok insan için soru işaretleri yarattı. Federasyonun ırkçılık ile ilişkilendirilmesini kabul etmiyoruz.
MESUT HARİKA BİR OYUNCU
■ Almanya Adalet Bakanı Katharine Barley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mesut Özil’in büyük bir Alman futbolcu olduğunu belirterek, “Mesut gibi bir futbolcunun ülkesinde ırkçılık nedeniyle istenmediğini ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından temsil edilmediğini hissetmesi bir alarm sinyalidir” ifadelerini kullandı.
■ Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer: Özil’in ayrılma kararını saygı duyulmasını istedi. Demmert, Başbakan Merkel’in Mesut’u futbolcu olarak takdir ettiğine dikkati çekerek “Bildiğiniz gibi Başbakan, Mesut Özil’i çok takdir ediyor. Mesut Özil, milli takıma büyük faydalar sağlamış harika bir oyuncu. Özil şimdi saygı duyulması gereken bir karar almıştır” dedi. Demmert ayrıca Merkel’in uyuma da çok önem verdiğine işaret ederek, “Almanya’da yaşayan Türklerin çoğu entegre olmuştur. Spor ve ekonomi alanında da çok başarılı örnekler var” sözlerine yer verdi.
İNGİLİZ BASINI
■ The Guardian gazetesi: Mesut Özil’in “Almanya’ya sırtını döndüğünü” yazdı. “Alman Milli Takımı’nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı” başlığıyla verdiği haberde, yıldız futbolcunun “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim” sözlerine yer verdi.
■ The Independent: Futbolcunun kararını “Mesut Özil uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu” ve “Özil, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu” başlıkları ile verdi.
■ Daily Mirror gazetesi: “Alman Milli Takımı’nı bırakan yıldızdan bomba sözler” başlığını kullandı. Haberde “Özil, 2 bin 320 kelimelik dikkate değer bir bildiri yayımlayarak uluslararası futboldan emekli olduğunu doğruladı ve maruz kaldığı ırkçılığı ve saygısızlığı eleştirdi” ifadelerini öne çıkardı.
■ Daily Mail gazetesi: Özil’in “Almanya formasını taşımaktan gurur duyardım ama artık böyle hissetmiyorum” sözlerine yer verdi.
ALMAN BASININDA MESUT ŞOKU:
■ Frankfurter Rundschau gazetesi: “Özil, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve medyayla hesaplaştı” başlığını kullandığı haberinde, Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa sahip çıktığına yer verdi.
■ Der Tagesspiegel gazetesi: Manşetinden duyurduğu haberinde, 30 yaşındaki oyuncunun saygısızlığı ve ırkçılığı hissettiği sürece oynamayacağını kaydettiği aktarıldı.
■ Spiegel online, “Özil, Almanya için oynamak istemiyor” başlığını flaş haber olarak kullandı.
■ Focus: “DFB Başkanı Grindel görevde kalmak istiyorsa Mesut’un açıklamalarına bir argüman getirmeli” ifadesi kullanıldı.
■ Süddeutsche Zeitung: “Suskunluğun sonu” başlığı kullanıldı. Özil’in ilk kez suskunluğunu bozduğu ve tutumundan geri adım atmadığı, özür dilemediği aksine taarruza geçtiğine dikkat çekti.
ÖZİL'İN VEDASI
“İki kalbim var. Biri Alman, diğer Türk” başlıklı veda metni Almanya’yı ikiye bölerken tüm dünyada geniş yankı buldu. Özil açıklamasında, “Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim” dedi.
Özil, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi: “Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim.” Mesut’un bu açıklaması binlerce kez paylaşıldı. Dünyaca ünlü futbolcuya destek yağdı. “İki kalbim var. Biri Alman, diğer Türk” başlıklı veda metni Almanya’yı ikiye bölerken tüm dünyada geniş yankı buldu. Özil açıklamasında, “Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim” dedi.
DÜNYA YILDIZLARINDAN DESTEK
Rio Ferdinand: Büyük saygı!
Arsenal: Yeniden bizimle olman harika!
Eski futbolcu Kevin Campbell: İyi iş başardın Mesut. Almanya'nın kupa kazanmasına yardım ettin. Kim olduğunla gurur duy.
Hector Bellerin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer verdi. Bellerin, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika" ifadelerini kullandı.
ALMANYA'DAN MESUT GEÇTİ
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, ırkçı saldırılar nedeniyle bıraktığı Almanya Milli Takımı’nın başarılarına büyük katkı sağladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Almanya Milli Takımı’nda 92 karşılaşmada forma giydi. Mesut, bu müsabakalarda 23 kez gol sevinci yaşarken, 40 golün de pasını verdi.
■ Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde 15 Ekim 1988’de dünyaya gelen Mesut Özil, futbola 10 yaşındayken bu şehrin amatör takımlarında başladı.
■ Mesut, 2005’te Almanya 1. Futbol Ligi’nin (Bundesliga) köklü takımlarından Schalke 04’ün altyapısına transfer edildi.
■ Mesut Özil, Schalke 04 formasıyla Bundesliga’daki ilk maçına 18 yaşındayken 2006-2007 sezonunda çıktı. Mavi-beyazlı takımda 1.5 sezonda 34 resmi maçta forma giyen Mesut, 2007-2008 sezonunun devre arasında 5 milyon euro bonservis ücretiyle bir başka Bundesliga takımı Werder Bremen’e transfer oldu.
■ Alt yaş kategorilerinde Almanya formasını 27 maçta giyen Mesut’un A milli takım tercihi de bu ülkeden yana oldu.
■ Oynadığı futbolla dikkati çeken Mesut Özil, 2010-2011 sezonu öncesinde 18 milyon euro bonservis ücretiyle İspanya’nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid’in yolunu tuttu.
■ Mesut Özil’in Real Madrid’den sonraki durağı İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal oldu. 2013-2014 sezonu öncesinde 47 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal’e gitti. Özil, Arsenal’de 3 kez İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), 2 kez de İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı.
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