Mete Gazoz, Red Bull'a transfer oldu!

Okçuluk branşında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Mete Gazoz, Red Bull'un 916 sporcusundan biri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyatları, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası ve 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak "altın üçlemesi" yapan tek okçu olan Gazoz, Mondo Duplantis, Summer McIntosh ve Rhys McClenaghan gibi olimpik sporcuların yer aldığı Red Bull ailesine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazoz, Red Bull gibi sporun ve sporcunun her zaman yanında olan bir markayla yeni bir yola çıktıklarını belirtti.